Ecosse: le mari de l'ex-leader indépendantiste Nicola Sturgeon arrêté

La police écossaise a annoncé l'arrestation d'un homme de 58 ans mercredi, ainsi que des perquisitions. Selon la BBC et l'agence PA, il s'agit de Peter Murrell, époux de Mme Sturgeon. Il était jusqu'à la mi-mars directeur général du Scottish National Party et avait alors démissionné de ces fonctions en pleine polémique sur le nombre de membres de la formation, en pleine campagne interne pour désigner un nouveau leader. Nicola Sturgeon, après huit ans à la tête de l'Ecosse et au total 15 ans à des postes à responsabilité dans l'exécutif local, a annoncé mi-février sa démission à la surprise générale, expliquant manquer d'énergie. Le départ de la dirigeante charismatique, qui portait le combat indépendantiste avec détermination, a affaibli le parti, ressorti divisé de la campagne interne qui a abouti à la nomination comme Premier ministre d'Humza Yousaf, 37 ans, la semaine dernière. Le dirigeant, premier de confession musulmane à la tête d'une des nations constitutives du Royaume-Uni, est considéré comme incarnant la continuité après Mme Sturgeon, avec une ligne progressiste sur les questions sociétales et de gauche économiquement. Mais il n'a remporté que 52% des votes face à la plus conservatrice Kate Forbes. (Belga)