G-L. Bouchez plus attiré par une nouvelle Suédoise en 2024, mais sans accent communautaire

Selon lui "La Suédoise (N-VA / MR / CD&V / Open VLD, ndlr) était beaucoup plus efficace" que l'actuelle coalition libérale-socialiste-écologiste-CD&V. "Il suffit de voir le nombre de réformes qui ont été réalisées sous la Suédoise et qui ne sont plus réalisées aujourd'hui", a commenté M. Bouchez, à ce propos. À ses yeux, si la N-VA décide de travailler sur des questions socioéconomiques, le MR sera "son meilleur partenaire". Par contre, si elle veut travailler sur la question communautaire, le MR ne souhaitera pas s'y associer pour former une coalition. (Belga)