GP de l'Escaut - Jasper Philipsen remporte le sprint massif et décroche une quatrième victoire cette saison

Souvent présenté comme le championnat du monde officieux des sprinteurs, le GP de l'Escaut n'a pas failli à sa réputation et les échappés n'ont jamais inquiété les équipes qui voulaient mettre leurs leaders sur orbite. Le peloton a contrôlé l'écart avec les fuyards et est arrivé à Schoten regrouper pour se disputer le sprint. Dans celui-ci, Jasper Philipsen s'est distingué en émergeant pour devancer Sam Welsford et Mark Cavendish. Les Belges Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) et Edward Theuns (Trek-Segafredo) ont terminé aux 5e et 6e places, derrière le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla). Vainqueur en 2021, Philipsen succède au palmarès du GP de l'Escaut au Norvégien Alexander Kristoff. Il signe ainsi sa quatrième victoire de la saison, la 27e au total dans sa carrière. (Belga)