GP de l'Escaut - L'Italienne Anna Trevisi mise hors course

Anna Trevisi (UAE Team ADQ) a été exclue par le jury de la course mercredi et retirée du classement du troisième GP de l'Escaut. L'Italienne de 30 ans a franchi la ligne d'arrivée sans casque. En plus de son exclusion, elle doit également payer une amende de 100 francs suisses (101,18 euros). (Belga)