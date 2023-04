GP de l'Escaut - Lorena Wiebes règne sur la course féminine et fait la passe de trois au sprint

Avec un peloton regroupé dans le dernier tour de circuit, les équipes des sprinteuses ont pris les commandes de la course pour diriger le groupe vers la ligne d'arrivée. Parfaitement emmenée par ses coéquipières, la grande favorite Lorena Wiebes a remporté le sprint en puissance, d'une demi-roue devant son ancienne coéquipière Charlotte Kool. Chiara Consonni a complété le podium. Déjà victorieuse lors des deux premières éditions de la course en 2021 et 2022, Lorena Wiebes assied sa suprématie sur la course anversoise avec un nouveau succès. La championne d'Europe en titre signe ainsi sa 4e victoire de la saison, la 63e de sa carrière. (Belga)