Invasion de l'Ukraine - Poutine accuse des services secrets occidentaux d'être derrière des attaques "terroristes"

"Il y a tout lieu de penser" que les capacités de pays tiers et des services secrets occidentaux sont "impliquées dans la préparation d'actes de sabotage et de terrorisme", tant dans les territoires ukrainiens contrôlés par les Russes qu'en Russie, a déclaré M. Poutine au cours d'une réunion télévisée de son Conseil de sécurité. M. Poutine a prononcé ces paroles aux côtés des dirigeants installés par Moscou des quatre régions ukrainiennes dont la Russie a revendiqué l'annexion en 2022. Il a accusé les autorités ukrainiennes de commettre dans ces territoires "des crimes graves contre les civils qui y vivent, n'épargnant personne", citant les tirs d'artillerie et des "attaques terroristes" contre les responsables adoubés par les Russes et d'autres personnalités publiques. Vladimir Poutine a ordonné aux forces de sécurité russes de "faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité de la population locale" dans ces régions. Dimanche, un célèbre blogueur militaire, Maxime Fomine, connu pour son soutien à l'offensive russe en Ukraine a été tué dans un attentat à la bombe dans un café de Saint-Pétersbourg (nord-ouest). Moscou a accusé Kiev et des "agents" de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny d'être impliqués dans cet assassinat. L'Ukraine a de son côté assuré qu'il s'agissait d'un règlement de comptes interne aux milieux soutenant l'offensive en Russie. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova a affirmé mercredi que l'assassinat de Maxime Fomine serait "l'un des sujets de discussion" au Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Russie a pris samedi la présidence tournante. (Belga)