Jupiler Pro League - Saint-Trond et Kenny Steppe se séparent d'un commun accord

Steppe, 34 ans, évolue pour Saint-Trond depuis 2017 mais n'a été le premier choix que lors de la saison 2018-2019. Son dernier match remonte à décembre 2021 lors d'une défaite 1-2 contre le Cercle Bruges. Au total, il a disputé 75 rencontres pour les Canaris avec 16 clean sheets. Formé à l'Antwerp et au Germinal Beerschot, où il a fait ses débuts professionnels, Steppe a aussi joué pour Heerenveen aux Pays-Bas, Waasland-Beveren et Zulte Waregem. "Nous remercions Steppe pour tout ce qu'il a représenté pour nous ces dernières années. Nous avons décidé de mettre un terme à son contrat pour lui permettre d'étudier d'autres options. Il est libre de discuter avec d'autres clubs. Nous allons terminer la saison avec nos quatre gardiens actuels (Schmidt, Coppens, Boets en Lendfers) qui forment un mélange d'expérience et de jeunesse", a déclaré Andre Pinto, le directeur sportif du STVV. (Belga)