L'affiche du CORE Festival 2023 à Bruxelles est complète

Ces artistes partageront les quatre scènes avec les deux têtes d'affiche, Angèle pour le samedi et alt-J pour le dimanche. La deuxième édition du CORE propose donc un line-up éclectique d'artistes mêlant pop, musique électronique, soul, et dance alternative. Le CORE, c'est une collaboration entre deux festivals bien connus des festivaliers. "Tomorrowland et Rock Werchter unissent leurs forces pour faire du CORE Festival une expérience totale et rafraîchissante de musique, de nature", souligne l'organisation événementielle. Des tickets sont toujours disponibles sur le site web corefestival.com. (Belga)