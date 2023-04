Le nouveau président du Monténégro veut se rendre à Bruxelles en priorité

"L'avenir des Balkans occidentaux (à savoir l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la République de Macédoine du Nord, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie, ndlr) est européen", a déclaré M. Milatovic. C'est pourquoi son premier voyage à l'étranger, après sa prise de fonction le 20 mai, aura pour destination la capitale de l'Europe, Bruxelles. M. Milatovic souhaite entretenir de bonnes relations avec tous les pays de la région. Il se rendra également sans tarder à Belgrade, capitale de la Serbie. Dimanche soir, M. Milatovic, un économiste pro-européen de 36 ans, a remporté les élections présidentielles au Monténégro. Il a ainsi écarté le candidat sortant Milo Djukanovic du Parti démocratique des socialistes (DPS). Ce dernier avait déterminé la politique de l'ancienne république yougoslave à divers postes pendant plus de 30 ans. M. Milatovic est le cofondateur du nouveau parti L'Europe maintenant (ES). Ce parti aurait la possibilité de remporter les élections législatives du 11 juin. Ses fondateurs sont étroitement liés à l'Église orthodoxe serbe, mais se disent proches du peuple et réformistes. M. Milatovic s'est également exprimé sur le Kosovo voisin au cours de l'interview. En réponse à la remarque du journaliste selon laquelle la reconnaissance du Kosovo ne peut plus être révoquée, il a répondu : "C'est clair, très clair". Le Kosovo, aujourd'hui presque exclusivement peuplé d'Albanais, autrefois territoire serbe, a déclaré son indépendance en 2008. La Serbie n'accepte pas cet état de fait et continue à revendiquer le territoire. Le Monténégro a reconnu son voisin sous Djukanovic en 2008. Les forces pro-serbes du pays souhaitent néanmoins que cette reconnaissance soit révoquée. (Belga)