L'OMC prévoit un ralentissement de la croissance du commerce mondial cette année

Les perspectives de l'économie mondiale se sont légèrement améliorées depuis la publication des prévisions commerciales les plus récentes de l'Organisation mondiale du commerce en octobre, mais le rythme de l'expansion du commerce en 2023 devrait être "faible". Les économistes de l'OMC prévoient maintenant une croissance du volume du commerce des marchandises de 1,7% en 2023 - en hausse par rapport à l'estimation de 1,0% faite en octobre, après avoir augmenté de 2,7% en 2022. Selon l'OMC, un facteur clé de cette amélioration est l'assouplissement des contrôles liés à la pandémie de Covid-19 en Chine, qui devrait libérer la demande de consommation accumulée dans le pays et stimuler ainsi le commerce international. Les économistes de l'OMC tablent par ailleurs sur une croissance du PIB réel de 2,4%. Les taux de croissance du commerce et la production devraient ainsi être inférieurs à leurs moyennes respectives de 2,6% et 2,7% enregistrées au cours de la période de 12 ans qui a suivi l'effondrement du commerce provoqué par la crise financière mondiale, note également l'OMC. "Le commerce continue d'être un moteur de la résilience de l'économie mondiale, mais il restera soumis à la pression de facteurs externes en 2023", souligne la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, dans un communiqué accompagnant la publication des prévisions. "Il est d'autant plus important que les gouvernements évitent une fragmentation des échanges et s'abstiennent de créer des obstacles au commerce", poursuit-elle. (Belga)