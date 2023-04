Pro Golf Tour - Giovanni Tadiotto et James Meyer de Beco font le cut en Egypte

Tadiotto, 24 ans, qui a réussi un premier tour en 72 coups, a signé un deuxième tour au cours duquel il a réussi cinq birdies et commis une erreur. Le natif de Bruxelles a immédiatement gagné 24 places et a terminé la deuxième journée à une 24e place partagée. Au classement, Tadiotto compte dix coups de plus que le Portugais Pedro Lencart, seul en tête et avec quatre coups d'avance sur la concurrence. James Meyer de Beco a également signé un tour en 68 coups après cinq birdies et un bogey. Le golfeur de 23 ans est passé de la 68e à la 36e place. Kristof Ulenaers, Lars Buijs, Arnaud Galand et Jean de Wouters n'ont pas fait le cut. (Belga)