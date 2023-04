Région Pays de la Loire Tour - Uno-X domine le sprint et Erlend Blikra remporte la deuxième étape devant Stian Fredheim

(Belga) Erlend Blikra (Uno-X) a levé les bras sur la deuxième étape du Région Pays de la Loire Tour (2.1), courue mercredi sur 169,4 kilomètres entre Clisson et Le Lion-d'Angers. Le Norvégien, qui prend la tête du classement général au passage, a remporté le sprint devant son compatriote et coéquipier Stian Fredheim et le Français Pierre Barbier (CIC U Nantes Atlantique).