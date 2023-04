Sécheresse - Les précipitations de mars ont permis un quasi-retour à la normale en Wallonie

La Cellule d'expertise sécheresse s'est retrouvée, mercredi, pour dresser un bilan de la situation actuelle. Lors de la réunion, les différents interlocuteurs ont également fait le point sur les eaux souterraines. "On constate une remontée des niveaux sur une grande partie des masses d'eau à la suite des précipitations de mars. Cependant, les nappes plus profondes ou captives ne montrent pas ces remontées significatives. La recharge 2022-2023 est donc correcte globalement, dans la gamme des années sèche précédentes, mais pas exceptionnelle." La production et la distribution d'eau sont donc assurées normalement, mais la Cellule d'expertise sécheresse invite néanmoins les habitants du sud du pays à ne pas gaspiller le précieux liquide. "Il convient de toujours consommer l'eau de distribution de façon raisonnée en prévision d'un été potentiellement sec", souligne-t-elle. Une nouvelle réunion se tiendra le 26 avril. (Belga)