Shari Bossuyt prolonge chez Canyon/SRAM jusqu'en 2025

Bossuyt, 22 ans, dispute actuellement sa deuxième saison sous le maillot de Canyon/SRAM, équipe du WorldTour féminin. Cette année, elle a décroché la première victoire de sa carrière en remportant la dernière étape du Tour de Normandie. Elle a aussi terminé dans le top 10 à Bruges-La Panne (5e) et Gand-Wevelgem (10e). Dimanche dernier, elle a pris la 18e place du Tour des Flandres. "Je n'ai pas hésité lorsque l'équipe m'a proposé de prolonger. Je me sens bien et j'aime rouler pour ici. Je ressens beaucoup de confiance. Mon objectif pour 2023 était de remporter une course et c'est déjà réussi. Dans les prochaines années, je veux gagner des classiques et des étapes sur le Tour de France", a confié Bossuyt. (Belga)