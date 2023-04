Silvio Berlusconi hospitalisé en soins intensifs à Milan pour un problème cardiaque

M. Berlusconi, 86 ans, se trouve dans une unité de chirurgie cardiaque à l'hôpital San Raffaele, a précisé à l'AFP une source de son entourage. Cet établissement, qui est situé dans la banlieue de la capitale lombarde, est l'un des plus prestigieux d'Italie. "Il est en soins intensifs en raison d'un problème d'infection qui n'a pas été réglé. Mais il parle", a assuré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, l'un des principaux responsables de Forza Italia, le parti politique conservateur de M. Berlusconi membre de la coalition soutenant le gouvernement de Giorgia Meloni. "Il passera la nuit" à l'hôpital, a précisé à l'AFP une source hospitalière sous couvert d'anonymat. "Courage Silvio", a lancé Giorgia Meloni à son allié sur Twitter, lui adressant également ses vœux "sincères et affectueux de rapide guérison". Silvio Berlusconi a multiplié ces derniers temps les séjours en milieu hospitalier, le précédent remontant à la semaine dernière, officiellement pour des examens de contrôle. En avril 2021, le milliardaire avait été hospitalisé plus de trois semaines pour des "séquelles du Covid-19" qu'il avait contracté en septembre 2020. Silvio Berlusconi a notamment subi une importante opération à cœur ouvert en 2016, puis une opération pour une occlusion intestinale au printemps 2019. Le Cavaliere continue d'être une figure centrale de la politique italienne, même si son parti est aujourd'hui sous la barre des 10% des intentions de vote dans les sondages. Il est redevenu sénateur à l'issue des dernières législatives. (Belga)