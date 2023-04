TC Dinant - Un homme écope de trois peines de prison avec sursis pour des faits de violence

(Belga) Un homme né en 1987 a été condamné, mercredi matin par le tribunal correctionnel de Dinant, à des peines d'un an, 20 mois et 40 mois de prison, toutes assorties d'un sursis probatoire. Il était poursuivi, dans trois dossiers différents, pour des faits violence conjugale, harcèlement, port d'armes et mise hors d'usage de plusieurs véhicules commis entre 2018 et 2022 à Hastière et Philippeville.