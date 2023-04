TC Liège - Un cycliste condamné après avoir "encouragé" une joggeuse d'une tape sur la fesse

Les faits s'étaient déroulés le 19 octobre 2020 à Hannut sur un chemin Ravel. Le prévenu circulait en vélo lorsqu'il avait rattrapé une jeune femme qui faisait son jogging. Il lui avait adressé une claque sur la fesse lorsqu'il l'avait dépassée. La jeune femme avait été heurtée par ce geste qui constitue une atteinte à l'intégrité sexuelle. Le prévenu, un habitué des milieux sportifs, avait reconnu qu'il n'avait pas eu la meilleure idée de sa vie en réalisant ce geste à l'égard de la jeune femme qu'il ne connaissait pas. Il avait exposé devant le tribunal qu'il s'agissait d'un geste amical d'encouragement, coutumier dans les groupes de sport entre sportifs qui se connaissent et se fréquentent régulièrement. "Mais un geste d'encouragement que la société ne peut admettre", avait souligné l'avocat du prévenu. Le tribunal a déclaré la prévention établie contre le prévenu qui est sanctionné d'une peine de probation autonome d'une durée d'un an, ou six mois de prison en cas d'inexécution. (Belga)