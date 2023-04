Une alliance belgo-belge dans l'aéronautique de défense

Ce partenariat permettra aux deux sociétés de développer leurs synergies et de s'unir pour des offres commerciales militaires. Les deux partenaires ont déjà identifié quatre projets précis de l'armée belge, dont la gestion de la maintenance et de l'activité support du F-35 ou les futurs hélicoptères. Selon Yves Delatte et Stéphane Burton, les CEO des deux sociétés, ce partenariat dans le militaire ne doit toutefois pas être interprété comme le prélude à un rapprochement plus poussé entre les deux groupes. Les deux patrons tirent, par ailleurs, la sonnette d'alarme en insistant sur le fait que Belgique doit absolument se décider à intégrer un des deux projets européens d'avion de combat de sixième génération. (Belga)