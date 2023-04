USA: victoire importante pour les partisans du droit à l'avortement dans le Wisconsin

Avec cette victoire de Mme Protasiewicz, rapportée notamment par CNN et NBC News, la haute institution du Wisconsin compte désormais quatre juges progressistes contre trois conservateurs. L'élection était considérée comme l'une des plus importantes de l'année aux Etats-Unis, car de son résultat dépendrait le sort du droit à l'avortement dans cet Etat. "Félicitations à Janet Protasiewicz qui devient la prochaine juge à la Cour suprême du Wisconsin", a réagi la branche du Wisconsin de l'organisation de planning familial Planned Parenthood. En juin dernier, la Cour suprême des Etats-Unis avait dynamité le droit à l'avortement, rendant leur liberté aux Etats de l'interdire ou non. Plusieurs Etats, dont le Wisconsin, disposaient de lois bannissant l'IVG rédigées avant l'arrêt Roe v. Wade de 1973, qui avait établi le droit des Américaines à avorter. Prenant acte du risque juridique, la puissante organisation Planned Parenthood avait cessé de planifier tout avortement dans le Wisconsin peu après la décision de la Cour suprême à Washington. "Les cliniques offrant l'avortement dans le Wisconsin ont temporairement arrêté de fournir leurs services en raison d'une vieille loi qui interdit totalement les avortements et que les responsables (de l'Etat) pourraient commencer à faire appliquer", expliquait alors Abortion Finder, un site donnant des renseignements sur où obtenir un avortement aux Etats-Unis. La loi bannissant l'avortement au Wisconsin, datant de 1849, devrait être examinée dans les mois à venir par la Cour suprême de l'Etat. (Belga)