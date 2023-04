Aldi rappelle des chipolatas de poulet

Il s'agit d'emballages de 500g et de 1kg avec les dates de péremption 06/04/2023 (500g) et 07/04/2023 (1kg). Ils présentent les numéros de lot PMM680511123086 (500g) et PMM918711123086 (1kg). Ces produits ont été vendus entre le 29 mars et le 6 avril derniers par les magasins Aldi. Les symptômes d'une intoxication à la salmonelle sont la fièvre, les crampes abdominales et la diarrhée dans les 12 à 48h après avoir consommé l'aliment contaminé. Le risque d'infection est plus sévère chez les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Aldi invite les clients à ne pas consommer le produit et à le retourner au magasin, où il leur sera remboursé. (Belga)