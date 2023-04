Appel Liège - Arrêt reporté dans le dossier d'un couple de Hannutois suspectés de viols

Les faits s'étaient notamment déroulés entre avril 2013 et avril 2017, mais surtout en 2016 à Amay, Braives, Namur et Hannut. Sept enfants en ont été victimes alors qu'ils étaient âgés de six à treize ans. Une huitième victime, tout juste âgée de 18 ans, a aussi été agressée. Plusieurs plaintes avaient été déposées après les révélations des enfants. C'est la multiplication des dénonciations qui avait permis de faire aboutir l'enquête en 2017. De leur côté, les deux prévenus prétendent être ciblés par de la jalousie ou une tentative d'obtenir de l'argent. Le tribunal de Huy avait acquitté les prévenus pour les faits commis sur cinq victimes et les avait condamnés pour les faits commis sur les trois dernières à des peines de quatre et trois ans avec sursis. Le parquet général avait requis la réforme de cette décision ainsi que la culpabilité des deux prévenus sur l'ensemble des faits et des peines de sept et quatre ans de prison. L'arrêt sera prononcé le 23 mai. (Belga)