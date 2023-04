Brésil: funérailles émouvantes pour les enfants tués dans une crèche

Dans un cimetière de Blumenau, ville de l'Etat de Santa Catarina où l'attaque a eu lieu mercredi matin, le corps d'une des victimes -- âgées de quatre à sept ans -- a été transporté lentement vers le funérarium dans un petit cercueil blanc, a constaté un photographe de l'AFP. Quand le cercueil a été placé dans la niche funéraire, de nombreux membres de la famille ont éclaté en sanglots, tandis que d'autres applaudissaient, comme cela arrive souvent au Brésil. Aucun d'entre eux n'a souhaité parler à la presse. Les quatre enfants blessés lors de l'attaque sont sortis jeudi de l'hôpital Santo Antonio de Blumenau, où ils ont tous été opérés. "Les quatre enfants sont rentrés dans leurs familles. L'un d'eux est blessé à la mâchoire et son traitement se poursuivra en dehors de l'hôpital", a expliqué l'établissement médical dans un communiqué. Selon les autorités, l'assaillant a sauté le mur de la crèche privée Bom Pastor et attaqué plusieurs enfants à coups de hache dans la cour. Cet homme de 25 ans, qui a agi seul selon la police, s'est rendu à un commissariat peu après et a été placé en détention. De nombreux habitants de Blumenau se sont recueillis dès mercredi devant la crèche, où ont été déposés des couronnes de fleurs et des ours en peluche. Une veillée de prières avec des bougies a eu lieu pendant la nuit. Le gouvernement brésilien a décidé mercredi de débloquer 150 millions de réais (environ 27 millions d'euros) pour renforcer la sécurité dans les écoles, face à la multiplication des attaques de ce type ces dernières années. (Belga)