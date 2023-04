Cavalcade de Herve - Pas assez de chevaux pour la Cavalcade de Herve à cause d'une épidémie de rhinopneumonie

La 145e Cavalcade débutera jeudi soir avec la grande finale du Caval'Rire. Le cortège se déroulera le lundi de Pâques et démarrera à 14h30 de la place Albert: 90 chevaux de trait et 30 de selle étaient initialement prévus cette année. Ils seront finalement moins en raison de l'épidémie de rhinopneumonie dans la région. "Cette maladie virale est bien connue dans le monde équestre et ne se transmet pas à l'humain mais bien entre chevaux. Face à cette réalité sanitaire, il est possible, qu'exceptionnellement, un ou deux chars doivent être tirés par des tracteurs pour cette 145e édition", ont indiqué les organisateurs jeudi matin. "On va manquer d'une dizaine de chevaux au départ sur les 120 prévus", confirme ainsi le président Raphaël Bontemps. Certains principes de précaution seront par ailleurs mis en place. Ainsi, les chevaux des différents meneurs ne devront pas rentrer en contact les uns avec les autres: "Les chevaux ne sont pas mélangés, à aucun moment. Quand le meneur arrive avec ses chevaux, on les sort de la bétaillère, puis on les attelle directement aux chars", rassure le président. Il sera aussi demandé au public de ne pas caresser les équidés, afin d'éviter toute propagation. (Belga)