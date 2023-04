Challenger de Murcie - Kimmer Coppejans s'incline en huitièmes face à la deuxième tête de série Matteo Arnaldi

D'entrée, Coppejans a pris le service de son adversaire pour prendre l'ascendant dans la rencontre. Le Belge a échangé les jeux avec Arnaldi jusqu'à 5-3, lorsqu'il a remporté la première manche sur un nouveau break, après six balles de set. Dans le deuxième acte, l'histoire s'est répétée et Coppejans a mené 2-0, mais l'Italien a contre-breaké pour revenir à égalité en cours de set. À 4-4, un jeu disputé a donné lieu à un nouveau break en faveur d'Arnaldi, qui a ensuite servi pour conclure la manche et forcer le dernier set, 6-4. Après neuf balles de break manquées dans la troisième manche, Coppejans a cédé l'avantage à son adversaire pour faire 4-3. Celui-ci a ensuite assuré pour s'adjuger la rencontre après une bataille longue de plus de deux heures et demie, 6-4. Mercredi, Kimmer Coppejans et son partenaire argentin Andrea Collarini ont été éliminés au premier tour du tournoi de double par la paire tête de série N.2 formée par l'Italien Marco Bortolotti (ATP 123 en double) et l'Espagnol Sergio Martos Gornes (ATP 109 en double), 6-4, 6-4. Michael Geerts est quant à lui toujours en lice aux côtés du Suisse Alexander Ritschard en double. Le duo affrontera l'Espagnol Daniel Rincon et le Jordanien Abdullah Shelbayh plus tard dans l'après-midi, en quart de finale. (Belga)