Conflit israélo-palestinien - "Nous frapperons nos ennemis pour chaque agression", promet le Premier ministre israélien

"Nous frapperons nos ennemis et ils paieront le prix de chaque agression", a déclaré M. Netanyahu à l'ouverture d'une réunion du cabinet restreint de sécurité dans une courte séquence vidéo diffusée par son bureau. Une trentaine de roquettes ont été tirées jeudi du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels, au lendemain de l'irruption violente de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, afin d'en déloger des Palestiniens qui s'y étaient barricadés avec des pierres et des batteries de feux d'artifices qui ont été utilisées contre les policiers pendant leur assaut. "Nous n'avons aucune intention de changer le statu quo sur le mont du Temple", a déclaré M. Netanyahu en utilisant le terme que les juifs emploient pour l'esplanade des Mosquées, située dans le secteur oriental de la Ville sainte, occupé et annexé par Israël. L'esplanade, qui abrite la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher, est bâtie sur les ruines du Second Temple juif, détruit par les Romains en 70 ap. JC. "Nous appelons à un apaisement de la situation et nous agirons de façon ferme contre les extrémistes qui ont recours à la violence à cet endroit", lieu le plus sacré du judaïsme, a ajouté M. Netanyahu. (Belga)