Flandre: la qualité de la formation des infirmières suscite des inquiétudes

(Belga) Un rapport de l'inspection de l'enseignement en Flandre se veut particulièrement critique à l'égard des écoles secondaires qui forment des infirmiers et infirmières, rapporte jeudi le journal De Standaard. Au nord du pays, environ 40% des étudiants infirmiers, soit 6.900 étudiants, optent pour cette filière. Et nombre d'entre eux aboutissent dans le secteur des soins à domicile et aux personnes âgées.