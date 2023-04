Guinée: plus d'1,5 tonne de cocaïne saisie par la marine

Soixante-deux sacs de 25kg de cocaïne chacun et un autre de 22 kg ont été trouvés dans la cale du navire arraisonné par l'armée au cours d'une de ses missions permanentes de surveillance du territoire maritime guinéen. L'équipage du navire est composé de quatre Sierra-Léonais, trois Ghanéens et trois Guinéens, selon la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. Le ministre de la Défense nationale a officiellement remis les 1.572 kg de cocaïne et les 10 membres de l'équipage du navire au procureur du tribunal de première instance de Kaloum, à Conakry, ajoute le communiqué, qui précise que les enquêtes sont en cours. Longtemps considérée comme une simple zone de transit, l'Afrique de l'Ouest et du Centre est aussi devenue une région de forte consommation de drogues, selon un rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) publié en juin 2022. L'ONUDC précise qu'entre 2019 et 2022, au moins 57 tonnes de cocaïne ont été saisies en Afrique de l'Ouest ou en route vers cette région, principalement au Cap Vert (16,6 tonnes), au Sénégal (4,7 tonnes) et au Bénin (3,9 tonnes), selon le rapport. (Belga)