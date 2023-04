La Wallonie augmente ses subventions aux asbl de promotion du vélo

Le GRACQ recevra ainsi quelque 261.700 euros en 2023, soit une indexation de 13,79%. Quant à Pro Vélo, la hausse de sa subvention atteindra 10,6% par rapport à 2022 pour ses cinq implantations (Namur, Liège, Mons, Ottignies et Gembloux), à laquelle s'ajoute une nouvelle enveloppe budgétaire de 250.000 euros dédiée aux projets pilotes de services mobiles - un atelier dans une camionnette qui se déplace - et d'une flotte de Vélos Solidaires à Liège. Sa subvention totale pour 2023 s'élèvera donc à 815.944 euros. "Ces deux associations contribuent grandement à la concrétisation de la politique cyclable wallonne. Elles mobilisent de nombreux usagers afin de leur rendre la pratique du vélo utilitaire plus accessible. Nous allons leur permettre d'encore élargir la gamme de leurs services", s'est félicité le ministre Henry. (Belga)