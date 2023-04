La Wallonie lance un appel à projets autour des batteries et du stockage d'énergie

Les précédents appels à projets concernaient la filière plastique, la construction durable et la production de masques, en pleine épidémie de covid. Concrètement, cette 4e initiative "vise à identifier et soutenir un ou plusieurs acteurs économiques porteurs de projets de production, de reconditionnement et/ou de recyclage des batteries ou de cellules de batteries. Nous allons nous focaliser sur des solutions de stockage de l'énergie électrique, qu'elles soient fixes ou mobiles", détaille le ministre. Une enveloppe de 50 millions d'euros, possiblement "extensible", est prévue à cet effet. "Notre volonté, c'est d'être reconnus en 2030 comme la "recycling valley" au centre de l'Europe", ambitionne W. Borsus. "Dans cette optique, nous voulons encourager les entreprises et les PME qui renouvellent leurs filières d'industrialisation et participent au déploiement d'une véritable économie circulaire à partir de matériaux technologiques." "Les batteries sont désormais au coeur de nos objets du quotidien. C'est particulièrement vrai dans le secteur des transports et de l'automobile où l'on s'attend à ce que la part de voitures électriques atteigne 50% de la production globale d'ici à 2030. De même, la flexibilité du réseau nécessitera des besoins de stockage situés dans une fourchette comprise entre 1 et 1,5 GW", illustre le ministre, pointant les opportunités en termes d'emplois au sud du pays. La Wallonie "ne peut pas rester au bord de la route". L'initiative sera gérée au départ de WE-Wallonie Entreprendre, en concertation avec les principaux partenaires qui représentent les stakeholders industriels de la filière (Cluster Tweed, Pôle Mecatech, Reverse Metallurgy, etc.). (Belga)