Les Belges à l'étranger - La Juventus a identifié deux auteurs des cris racistes à l'égard de Lukaku

Selon l'agence de presse, le club a signalé à la DIGOS, la Division investigations générales et opérations spéciales de la Police, les noms de deux personnes apparaissant sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle ils prononcent des phrases et effectuent des gestes racistes à l'encontre de Lukaku. Il s'agit d'un adulte et d'un mineur. La Juventus aurait décidé d'appliquer son "code d'appréciation" pour la vente des billets. L'adulte serait ainsi banni du stade de la Juventus à vie et le mineur pour dix ans. Jeudi, le Juge sportif de la Fédération italienne a décidé que la Juventus devra fermer la tribune dont provenaient les chants racistes lors de son prochain match à domicile, contre Naples le 23 avril en championnat. Dans son verdict, il souligne que Lukaku a été, à deux reprises, la cible de "chants et cris vulgaires et insultants de discrimination Lukaku avait égalisé pendant le temps additionnel sur penalty mais avait été exclu dans la foulée, pour un second avertissement, après avoir célébré son but face à la tribune des supporters de la Juve, le doigt sur la bouche, l'arbitre Davide Massa estimant qu'il s'agissait d'une provocation. Le Diable Rouge a été suspendu pour une journée par le Juge sportif. (Belga)