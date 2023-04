Météo - Encore quelques gouttes avant un week-end au sec

Ce soir et cette nuit, le ciel se chargera de nuages et des périodes plus sèches alterneront avec des averses, qui pourront se montrer assez intenses et se transformer en orage sur l'ouest du pays. Les minima varieront entre 2° en Haute Ardenne et 8° à la Côte. Vendredi, les nuages seront toujours de la partie, tout comme quelques averses surtout en matinée. L'après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'ouest et le nord-ouest, sous des maxima variant de 7 en Haute Fagne à 12° en Moyenne et Basse Belgique. Le week-end, les journées débuteront dans le gris pour présenter, au fur et à mesure des heures, de légères éclaircies. (Belga)