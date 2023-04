Plan International Belgique mise sur le vélo pour défendre les droits des filles au Rwanda

Les filles auront notamment la possibilité de recevoir une formation sur et par le sport, et des vélos seront mis à disposition pour des projets "sport for change", précise l'ONG. Plan International Belgique travaillera avec le système éducatif local. Au total, le projet vise à toucher 3.600 filles dès mai 2023. "Le sport offre la possibilité de briser les stéréotypes de genre. Il est souvent perçu comme quelque chose de masculin, alors qu'il ne devrait pas l'être", explique Ineke Adriaens, directrice des programmes internationaux de l'ONG. "Les filles sont souvent contraintes de se cantonner à des activités domestiques, ce qui les prive de nombreux aspects de la vie sociale." Au Rwanda règne un taux élevé de violences sexistes, souligne aussi Plan International Belgique. Une fille de moins de 24 ans sur deux y a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles. En outre, les filles sont trop souvent victimes de discrimination et ont moins d'opportunités puisque 34,5% des filles âgées de 16 à 24 ans n'ont pas d'emploi, ne suivent pas de formation et ne sont pas scolarisées, selon l'étude Gender Analysis 2021 de Plan International. Le projet est soutenu par l'ancien cycliste Philippe Gilbert, ambassadeur de Plan International depuis plus de 10 ans. Et l'ONG collabore aussi dans le cadre de cette initiative avec Belgian Cycling. (Belga)