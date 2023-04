Silvio Berlusconi souffre d'une leucémie, rapporte le Corriere della Sera

Le "Cavaliere" est dans un état "stable", selon un ministre de son parti, qui a pu parler au médecin du magnat. "Il m'a dit que Silvio Berlusconi avait passé une nuit tranquille et que son état était stable", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajan, membre du parti Forza Italia, à la radio Rai Uno. L'homme politique et homme d'affaires controversé de 86 ans a été admis mercredi en soins intensifs à l'hôpital San Raffaele de Milan en raison de problèmes cardiaques. Des problèmes respiratoires ont également été signalés. Silvio Berlusconi a multiplié ces derniers temps les séjours en milieu hospitalier, le précédent remontant à la semaine dernière, officiellement pour des examens de contrôle. En avril 2021, le milliardaire avait déjà été hospitalisé plus de trois semaines pour des "séquelles du Covid-19" qu'il avait contracté en septembre 2020. Silvio Berlusconi avait aussi subi une importante opération à cœur ouvert en 2016, puis une opération pour une occlusion intestinale au printemps 2019. Selon le Corriere della Sera, il a subi la semaine dernière des tests pour contrôler sa moelle osseuse. L'infection pulmonaire dont il souffre actuellement pourrait être liée à un affaiblissement dû à la leucémie. Ni le parti de Berlusconi ni sa famille n'ont encore publié de communiqué officiel au sujet de son état de santé. (Belga)