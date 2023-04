Tour du Pays Basque - Jonas Vingegaard, leader du général, double la mise dans la 4e étape

Cinq coureurs s'échappaient juste avant la première ascension du jour, le Malkuartu (2,5 km à 6,7 pour cent): Harm Vanhoucke (DSM), l'Equatorien Jonathan Caicedo (ED Education-EasyPost), l'Erythréen Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo), l'Espagnol Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) et le Français Alan Jousseaume (TotalEnergies). Ils comptaient jusqu'à 7 minutes d'avance. Le peloton les reprenait à 28 km de la ligne, juste avant le sprint intermédiaire, qui permettait au leader Jonas Vingegaard de prendre trois secondes de bonification. Le Danois de Jumbo-Visma et l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain Victorious) s'échappaient dans la première partie de l'ascension de La Asturiana (7,4 km à 6,5 pour cent), à 20 bornes de la ligne. Le duo conservait une poignée de secondes d'avance sur un groupe de poursuivants et pouvait se jouer la victoire au sprint. Vingegaard devançait Landa et s'offrait un deuxième succès en deux jours. Le Danois, dernier vainqueur du Tour de France, porte son compteur à 6 victoires cette saison et à 18 en carrière. Le Suisse Mauro Schmid (Soudal Quick-Step) prenait la troisième place à 2 secondes, devant l'Italien Matteo Sobrero (Jayco AlUla) et l'Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates). Au général, Vingegaard compte 12 secondes d'avance sur Landa et 31 sur le Français David Gaudu (Groupama-FDJ). Vendredi, la 5e étape se disputera autour de Amorebieta-Etxano. Le 62e Tour du pays basque s'achèvera samedi à Eibar, où l'on connaîtra le nom du successeur de Daniel Martinez. (Belga)