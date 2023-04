Trophée Princesse Sofia - Emma Plasschaert 8e après 8 régates en ILCA 6, Eline Verstraelen 41e

L'Ostendaise a progressé de deux places après des 13e, 36e et 6e places dans les trois régates de la journée. Sa 36e place, son moins bon résultat depuis le début des régates, n'est pas prise en compte. Emma Plasschaert comptabilise 69 points. La Néerlandaise Marit Bouwmeester a pris la tête avec 29 unités devant sa compatriote Maxime Jonker (53 points). L'Italienne Chiara Benini Floriani (56 points) complète le podium provisoire. Côté belge encore, Eline Verstraelen est 41e avec 162 unités. En ILCA 7, William De Smet est 8e avec le gain d'une place après les trois régates du jour qu'il a terminées aux 55e, 2e et 13e rangs. Sa 55e place est son moins bon résultat, il compte 50 points dans un classement dominé après 8 régates par le Britannique Michael Beckett (18 points). En 49er FX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont conservé leur troisième place dans cette classe avec 46 points au compteur après 9 régates et, notamment, une victoire dans la 9e au programme. Les Néerlandaises Odile Van Aanholt et Annette Duetz sont en tête avec 38 points devant les Brésiliennes Martine Soffiatti Grael et Kahena Kunze, 2es avec 41 points. En 49er, Yannick Lefebvre et Jan Heuninck ont reculé de la 33e à la 45e place avec 106 points en 8 régates. Les Néo-Zélandais Logan Dunning Beck et Oscar Gunn sont en tête avec 35 points en neuf régates. En Nacra 17, Lucas Claeyssens et Mira Vanroose sont 43es après huit régates. Daan Baute est 58e après douze régates en Formule Kite. En IQ FOIL, Cyril Evrard est 130e après huit régates. Cette 52e édition s'achève samedi. (Belga)