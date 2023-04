Un exercice de l'Otan à balles réelles dans le nord-est de la Pologne

Baptisé Amber Lynx 23, cet exercice se déroule dans le camp d'entraînement d'Orzysz. Il est organisé par le corps multinational Nord-Est, dont le quartier général est établi à Szczecin (Pologne). Il s'agit, a indiqué le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, d'une démonstration de l'état de préparation des forces de l'Otan pour défendre le flanc oriental de l'Alliance atlantique. La Pologne est voisine de la Russie, par l'enclave de Kaliningrad, située sur la mer Baltique, mais aussi du Bélarus, allié de la Russie, et l'Ukraine, qui tente depuis plus d'un an de repousser une invasion russe. La Pologne est membre de l'OTAN depuis mars 1999. (Belga)