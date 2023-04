Unizo plaide à nouveau pour l'installation de distributeurs de billets dans les magasins

Depuis 2017, seuls les agents de sécurité agréés sont autorisés à réapprovisionner les distributeurs automatiques de billets. Jusqu'alors, une cinquantaine de supermarchés disposaient de ces machines, selon Unizo. "L'interprétation trop stricte de la loi sur la sécurité les a (cependant) obligés à les retirer." Unizo qualifie de "ridiculement minime" l'accord conclu la semaine dernière entre le gouvernement fédéral et le secteur bancaire, qui prévoit la présence d'au moins un distributeur de billets dans chaque commune et la possibilité d'effectuer des dépôts dans la moitié d'entre eux. En raison de la réduction du nombre d'agences bancaires, les consommateurs doivent souvent se rendre aux distributeurs automatiques de billets pour y déposer leur argent, explique l'Unizo. Mais ces derniers sont trop peu nombreux et souvent peu sûrs, déplore l'organisation. "Bien que le PS présente un projet de loi visant à obliger tous les commerçants à accepter l'argent liquide, il ne se préoccupe pas de la sécurité des entrepreneurs ni de la manière dont ils doivent gérer l'argent liquide de leurs clients", déclare Danny van Assche, directeur général de l'Unizo. "Les chefs d'entreprise vont être obligés de déposer leurs recettes en espèces, mais il leur sera interdit de le faire via un distributeur automatique dans leur propre magasin." Selon les statistiques d'Unizo, si 5 % des commerçants belges installaient un distributeur, il y aurait 4.000 appareils de plus sur le territoire. (Belga)