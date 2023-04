Asile et Migration - Plus de 14.000 migrants interceptés ou secourus sur trois mois en Tunisie

Du 1er janvier au 31 mars, les gardes-côtes ont "déjoué 501 opérations de franchissement clandestin des frontières maritimes et sauvé 14.406 personnes dont 13.138 originaires d'Afrique subsaharienne, le reste étant des Tunisiens", a annoncé le porte-parole de la garde nationale sur Facebook. Ces données sont plus de cinq fois supérieurs à ceux enregistrés lors du premier trimestre 2022 au cours duquel "2.532 sauvetages avaient été effectués lors de 172 opérations différentes", a précisé le porte-parole, Houssem Jebabli, à l'AFP. Selon lui, "1.657 ressortissants (de pays) d'Afrique subsaharienne" figuraient parmi les migrants interceptés. Les statistiques de 2023 sont "en très forte hausse parce qu'il y a beaucoup de départs", a-t-il ajouté. La quasi-totalité des interceptions et sauvetages en 2023 ont eu lieu dans les zones de Sfax, la deuxième ville tunisienne et Mahdia, sur la côte centre-est du pays, pour un total de 13.259 personnes concernées dans ces zones. Au cours de ces opérations, la garde nationale a interpellé 63 personnes et saisi 135 embarcations ainsi que 12 véhicules utilisés pour acheminer les migrants. (Belga)