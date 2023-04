Challenger Pro League - Les jeunes du Standard flirtent avec la zone rouge après avoir perdu contre Deinze

Lennart Mertens (34e) et Mamadou Koné (50e) ont marqué pour Deinze. Noah Mawete a réduit le score pour SL16 (59e). Steve de Ridder (Deinze) a été exclu (43e). Grâce à cette victoire, les Orange et Noir sont premiers de ce mini-championnat à 6 avec 40 points. Dans l'autre match de la soirée, toujours dans les play-offs relégation, les jeunes de Genk se sont inclinés (0-4) chez eux face à Dender. Tiago Çukur a inscrit un doublé (7e, 71e) et Lennard Hens un but (29e). Le 4e but est un goal contre-son-camp de Amine Et-Taibi. Les jeunes Genkois sont 4es au classement, avec 25 points, un de plus que SL16. Virton ferme la marche avec 21 points (mais un match de moins). Seul le dernier descendra en Nationale 1. (Belga)