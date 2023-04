Conflit israélo-palestinien - Israël annonce avoir abattu un drone en provenance du Liban

Dans un court communiqué, l'armée israélienne a indiqué que ses soldats avaient "identifié et abattu un drone venu du territoire libanais dans le territoire israélien près de la localité de Zarit". L'armée "continuera d'empêcher toute tentative de violer la souveraineté israélienne", indique le communiqué. Cet incident survient après des frappes israéliennes sur le sud du Liban. L'armée israélienne a affirmé avoir frappé vendredi avant l'aube trois "infrastructures" du mouvement palestinien Hamas dans la zone de Rachidiyé, en riposte à une trentaine de roquettes tirées jeudi du Liban vers Israël, et ayant blessé une personne et causé des dégâts matériels. L'armée israélienne a affirmé que les tirs, non revendiqués, étaient "palestiniens", et probablement du Hamas ou du Djihad islamique, autre groupe armé. Elle a également visé des infrastructures du Hamas dans la bande de Gaza, où le mouvement islamiste est au pouvoir, sur fond de recrudescence de violences israélo-palestiniennes et de tensions à Jérusalem en pleine saison de fêtes religieuses juives, chrétiennes et musulmanes. (Belga)