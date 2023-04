Crédit suisse - Un collectif international d'avocats lance une enquête sur le Credit Suisse

Le consortium d'avocats est spécialisé dans le droit financier et les plaintes collectives, explique-t-il dans un communiqué de presse. ELC explorera les possibilités d'action en justice avec l'aide de partenaires internationaux. Le collectif se réfère en particulier aux problèmes et conséquences potentiels pour les détenteurs de certaines obligations du Credit Suisse (celles dites "AT1") et pour les petits et moyens actionnaires de la banque. Les avocats souhaitent également examiner la responsabilité de tiers, par exemple les décideurs politiques, impliqués dans l'affaire. Une première enquête doit débuter prochainement et devrait rapidement s'achever. "Cela me fait totalement penser à l'affaire Fortis en Belgique après la crise des crédits en 2008, qui a abouti à un règlement de 1,3 milliard d'euros", confie l'avocat belge Geert Lenssens, cité dans le communiqué de presse. Le mois dernier, la plus grande banque suisse UBS a racheté sa rivale en difficulté, Credit Suisse, la deuxième du pays, pour un montant d'environ 3 milliards d'euros. Il s'agissait d'une opération d'urgence, avec le soutien du gouvernement suisse, pour éviter la faillite de Credit Suisse. Les actions de la banque avaient été fortement touchées par l'effondrement de plusieurs institutions bancaires régionales aux États-Unis. Le Credit Suisse était en outre en proie à une série de scandales depuis quelque temps déjà. (Belga)