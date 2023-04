Deux ambulanciers blessés dans un accident de circulation avec un tram à Anderlecht

L'accident a eu lieu vers 23h45, au carrefour des rues de Douvres et Wayez. Une ambulance, en route pour une intervention médicale urgente, est entrée en collision avec un tram. Elle avait ses gyrophares et ses sirènes allumées. Le véhicule d'urgence s'est retourné sur son flanc à la suite du choc, et les deux ambulanciers à bord ont été blessés. Ils seront en incapacité de travailler pendant un certain temps, selon le porte-parole des pompiers. (Belga)