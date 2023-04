Eindhoven Qualification Meet - Noah De Schryver 4e en finale sur 200m brasse, Jade Smits 5e sur 50m dos

Noah De Schryver a nagé en 2:12.75 dans une course remportée par le Néerlandais Arno Kamminga en 2:10.91. Il avait battu le record de Belgique en séries vendredi matin. De Schryver, 21 ans, avait alors signé un chrono de 2:11.60, soit le meilleur temps des 24 engagés. Il a effacé des tablettes le précédent record national établi par Bastien Caerts le 29 mai 2016 à Anvers (2:12.57). Le nageur gantois n'a cependant pas réussi encore à atteindre le minimum pour les Mondiaux de Fukuoka, fixé à 2:10.32. Jade Smits a elle pris la 5e place du 50m dos. Auteur d'un chrono de 28.66 en séries, la nageuse du Brabo, 21 ans, a nagé en finale en 29.54 dans une course remportée par la Néerlandaise Kira Toussaint en 28.02. La limite pour les Mondiaux de Fukuoka au Japon du 14 au 30 juillet prochain est fixée à 28.22 sur cette distance. Jeudi, Jade Smits s'était classée 8e du 200m dos en 2:21.13, à six secondes de son record personnel (2:15.97). Le temps de qualification pour les Mondiaux est de 2:11.08. (Belga)