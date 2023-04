Euro Hockey League - La Gantoise sortie aux shoot-outs par les Espagnols de Terrassa en quarts de finale

En quart de finale, les Gantois, vice-champions de Belgique, ont été battus 3-2 aux shoot-outs par les Espagnols de Terrassa, après que la rencontre se soit terminée sur un partage 2-2. Les hommes Pascal Kina affronteront dimanche les vice-champions d'Allemagne du Hamburger Polo Club avec comme enjeu une 5e place finale. Les Buffalos auront néanmoins des regrets à revivre les principales actions de ce 4e et dernier quart de finale de la plus haute compétition européenne de clubs. Ils ont en effet mené de la tête et des épaules la rencontre, même si l'ouverture du score est tombée contre le cours du jeu, par Joan Tarrès (14e). Maxime Deplus a rétabli l'égalité sur la suite du 4e pc belge (17e), avant qu'Antoine Kina ne transforme le 9e pc belge (52e). Pour la première fois de la partie, les Gantois ont ensuite reculé en fin de match permettant à Pol Cabré-Verdiell d'égaliser et d'aller aux shoot-outs à seulement 3 minutes du terme (67e). Au jeu des duels à un contre un face au gardien, les attaquants catalans ont eu le dernier mot face à l'Argentin Tomas Santiago, le dernier rempart gantois (3-2). La Gantoise, actuel 3e au classement de l'ION Hockey League, la division d'Honneur belge, tentera dimanche (16h00) d'accrocher la 5e place du classement face au club allemand du Hamburger Polo Club, battu également aux shoot-outs (3-0) dans le quart précédent par Vincent Vanasch et ses équipiers du Rot-Weiss Cologne (Belga)