Euro Hockey League - "Nous aurions dû tuer le match face à Terrassa" regrette Pascal Kina, coach de la Gantoise

Les deux équipes gantoise ont en effet été battues en quarts de finale de l'Euro Hockey League (EHL) par des équipes espagnoles. Les dames jeudi par les Madrilènes de Campo et les messieurs vendredi soir par les champions d'Espagne Terrassa, finaliste malheureux de l'édition 2021. Toutes deux joueront samedi et dimanche pour la 5e place finale du tournoi afin de défendre de précieux points pour la Belgique et le décompte final des tickets qualificatifs en vue de la prochaine édition. Les hommes de Pascal Kina se sont inclinés 3-2 aux shoot-outs après un partage 2-2 à la fin de leur quart de finale dominé outrageusement face aux Catalans. "Nous avons fait un bon match, mais nous n'avons pas réussi à finir le travail. Terrassa a eu deux seules vraies occasions? et qui ont été exploitées", a déclaré le coach gantois. Son fils Antoine était nettement plus critique que son père. "En effet, nous avons bien joué, mais nous aurions dû gagner ce match. Même avec notre jeune équipe nous avons dominé cette rencontre. Au final, la réalité, c'est que nous rentrons les mains vides. Et que dire de nos penalty-corners (9 sur l'ensemble du match et 2 transformés, ndlr), si ce n'est que c'est peut-être aussi un peu la faute du terrain". (Belga)