Euro Hockey League - Vincent Vanasch héro des shoot-outs avec Cologne contre Hambourg en quarts

Vanasch, qui s'était déjà imposé en EHL avec les Néerlandais d'Oranje-Zwart (2015) et avec le Waterloo Ducks (2019), avait reporté sa tentative de record après sa défaite, déjà avec le Rot-Weiss Cologne l'an dernier, battu en finale par le Bloemendaal d'Arthur Van Doren (4-0). Vendredi, 'The Wall' a dû se retourner à quatre reprises face au club de Hambourg et ses buteurs Kane Russel (6e pc, 17e pc) , Max Sinaloglu (34e) et Constantin Staib (36e). Le retour de 4-1 à 4-4 de ses équipiers en fin de match lui a toutefois permis de s'illustrer lors des shoot-outs, où aucun joueur d'Hambourg n'a réussi à le passer, tandis que ses équipiers réussissaient leurs 3 premiers essais. Dimanche, Cologne et Vanasch tenteront de se qualifier pour la finale de l'EHL face aux vainqueurs du duel en soirée (18h00) entre les vice-champions de Belgique de La Gantoise et les Espagnols de Terrassa. (Belga)