Euro Hockey Trophy dames - Le Dragons entame son tournoi par un succès 7-0 sur les Ukrainiennes de Sumchanka

Contre Sumchanka, la capitaine Valérie Magis (9e ps, 14e pc et 50e ps), Manuela Vilar (15e pc), Abigail Raye (26e) et Magali Roumen (33e et 49e) ont signé les buts anversois. L'autre rencontre de la poule a vu Lorenzoni prendre le meilleur 2-1 sur Rakovnik, permettant aux Anversoises de prendre la tête du groupe A avec 5 points, devant les Italiennes (5) que les joueuses de Bas van Zundert rencontreront samedi (12h15). Les Tchèques, au programme des Anversoises dimanche matin (10h00), et Sumchanka ferment la marche avec 0 point. La finale et les matches de classement sont programmés lundi. L'an dernier, le Dragons avait remporté le tournoi et rapporté de précieux points à la Belgique en battant en finale 1-0 les Allemandes de Mannheimer, à Cernusco sul Naviglio, en Italie. (Belga)