Jupiler Pro League - Seraing descend en Challenger Pro League après un nouveau revers à Bruges

Seraing a tenu bon en première-mi temps, malgré une grosse pression de Bruges et Guillaume Dietsch a dû s'employer à de nombreuses reprises. Ferran Jutglà a buté plusieurs fois sur le portier métallo, d'abord sur une reprise au sol trop faible (28e), mais surtout une tête à bout portant (31e). Toujours de la tête, Hans Vanaken a visé la lucarne mais Dietsch était une nouvelle fois à la parade et a dévié le ballon sur la barre. Le Club a concrétisé sa domination en 2e période, se rapprochant des cages de Dietsch dès la reprise. Les Brugeois ont finalement ouvert le score à la 56e. Après un bel effort, Noa Lang a lancé Jutgla. Excentré dans le rectangle, l'attaquant espagnol a frappé en force (1-0). Les Brugeois ont contrôlé la fin de match, peu inquiétés par Seraing. Andreas Skov Olsen aurait pu inscire un 2e but, mais sa frappe rebondit sur le poteau, puis sur Dietsch. Une minute plus tard, Onyedika touche encore le poteau de loin. À la 90e, Antonio Nusa, sorti du banc, enterre les derniers espoirs de Seraing. Bien lancé par Skov Olsen, il finit impeccablement d'un lob (2-0). Les Serésiens devaient absolument gagner s'ils voulaient garder l'espoir de se maintenir dans l'élite du football belge et sont toujours derniers de D1A (19 points). Cette victoire permet à Bruges de reprendre la 4e place avec 55 points. Les Brugeois seront cependant attentifs à la rencontre entre La Gantoise et l'Union-Saint-Gilloise de samedi, les Buffalos, 5es, n'étant qu'à un point. (Belga)