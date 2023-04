La Chine envoie à nouveau des navires de guerre près de Taïwan

Trois navires de guerre chinois ont sillonné les eaux entourant l'île autonome, a annoncé le ministère taïwanais de la Défense, ajoutant qu'un avion de combat et un hélicoptère anti-sous-marin avaient en outre traversé la zone d'identification de défense aérienne (Adiz) de Taïwan. Taïwan avait déjà détecté jeudi trois navires de guerre et un hélicoptère anti-sous-marin chinois. Et mercredi, quelques heures avant la rencontre en Californie entre Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan, et Kevin McCarthy, troisième personnage de l'Etat aux Etats-Unis, le porte-avions chinois Shandong avait traversé les eaux au sud-est de Taïwan en route vers le Pacifique occidental. Pékin a toujours menacé d'une riposte si l'entretien Tsai-McCarty avait lieu, au nom de son principe d'"une seule Chine" qui interdit, selon les autorités chinoises, d'entretenir de liens officiels avec Pékin et Taipei en même temps. Le gouvernement communiste a réitéré jeudi ses avertissements, promettant une réponse "ferme" et "énergique" pour "défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale". Pékin considère l'île comme l'une de ses provinces à reprendre, en privilégiant une "réunification pacifique", mais sans exclure d'employer la force. (Belga)