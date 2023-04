La direction de bpost veut aussi des incitants à long terme

Le CEO de bpost et les autres membres du comité exécutif reçoivent un salaire de base fixe, un incitant variable à court terme, des cotisations de pension et d'autres avantages. Désormais, un incitant variable à long terme s'y ajouterait, si les actionnaires l'acceptent. Bpost précise que l'objectif de la rémunération variable à long terme est de "veiller à ce que les actions et les initiatives des dirigeants soient guidées par des intérêts à long terme". Il s'agit d'une rémunération variable en espèces, subordonnée à la réalisation de critères prédéterminés. Bpost est actuellement à la recherche d'un nouveau CEO après que Dirk Tirez, son principal dirigeant, a dû démissionner à la suite d'une enquête interne sur d'éventuelles malversations dans le cadre de la concession de la distribution des journaux. Le gouvernement fédéral a également décidé de faire auditer cette concession. La rémunération du CEO de bpost a été plafonnée par le gouvernement fédéral. (Belga)